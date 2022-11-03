СМИ: на Украине начались веерные отключения электроэнергии

Предприятие «Укрэнерго» вечером 2 ноября начала веерные отключения электроэнергии, сообщает издание «Страна.ua».

В Киевской области начали экстренно отключать электроэнергию

Речь идет о Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее стало известно об увеличении интервалов движения поездов в киевском метро с 1 ноября с целью экономии потребления электроэнергии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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