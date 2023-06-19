СМИ: на позиции ВСУ начали сбрасывать листовки с призывом сдаться

По его словам, листовки сбрасывают на позиции противника в Запорожской области.

«Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие», - рассказал военнослужащий.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад раскручивал тему контрнаступления ВСУ для оправдания поставок оружия и сохранения единства НАТО. Он отметил, что многие члены блока уже устали от Украины, передает «Радиоточка НСН».

