СМИ: на позиции ВСУ начали сбрасывать листовки с призывом сдаться

Российские военные начали сбрасывать на позиции ВСУ листовки с предложением добровольно сложить оружие, сообщил в беседе с РИА Новости командир подразделения ВС РФ.

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По его словам, листовки сбрасывают на позиции противника в Запорожской области.

«Там подробно описано, что и как нужно делать. Кроме того, такая листовка служит своеобразным пропуском и является подтверждением намерений сложить оружие», - рассказал военнослужащий.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Запад раскручивал тему контрнаступления ВСУ для оправдания поставок оружия и сохранения единства НАТО. Он отметил, что многие члены блока уже устали от Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

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