СМИ: На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
На Кременском направлении были замечены представители украинского ЛГБТ-батальона. Об этом сообщил РИА Новости российский военный.
Так, на опубликованных кадрах запечатлен погибший боец, на шевроне у которого изображен единорог. Военный рассказал, что слышал о таком подразделении, однако «думал, что это вранье». Он выразил мнение, что такое соединение вряд ли можно считать боеспособным.
Ранее председатель Президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в пресс-центре НСН отмечал, что ВСУ ждет «Артемовская мясорубка» при попытке наступления, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru