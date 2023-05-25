СМИ: на Херсонском направлении насчитывается 500 иностранных наемников

На правобережье Днепра в Херсонской области насчитывается около 500 иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.

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Среди них — поляки, англичане и бойцы, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Они размещаются в частных домах, которые забрали у местных жителей. Группы состоят из десяти человек.

Ранее в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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