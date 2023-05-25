СМИ: на Херсонском направлении насчитывается 500 иностранных наемников
25 мая 202306:40
На правобережье Днепра в Херсонской области насчитывается около 500 иностранных наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах России.
Среди них — поляки, англичане и бойцы, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Они размещаются в частных домах, которые забрали у местных жителей. Группы состоят из десяти человек.
Ранее в Артемовске уничтожили отряд белорусских наемников ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru