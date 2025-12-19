СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине

Кредит Евросоюза на €90 миллиардов, согласованный для Украины, может оказаться недостаточным для продолжения боевых действий. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинских вооруженных силах.

По оценкам собеседников издания, конфликт обходится Украине примерно в $228 тысяч в минуту. Один из источников The Times заявил, что суммы порядка $100 миллиардов не хватит для ведения боевых действий в течение года.