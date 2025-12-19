СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине

Кредит Евросоюза на €90 миллиардов, согласованный для Украины, может оказаться недостаточным для продолжения боевых действий. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинских вооруженных силах.

По оценкам собеседников издания, конфликт обходится Украине примерно в $228 тысяч в минуту. Один из источников The Times заявил, что суммы порядка $100 миллиардов не хватит для ведения боевых действий в течение года.

Газета отмечает, что военные расходы Украины составляют около 30% ВВП страны. Для сравнения приводится опыт Великобритании во время Второй мировой войны, когда оборонные траты превышали половину валового внутреннего продукта.

Решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на €90 миллиардов в 2026-2027 годах лидеры стран ЕС приняли в ночь на 19 декабря после более чем 16 часов переговоров. Средства будут выделены из бюджета Евросоюза. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено. В обеспечении кредита не участвуют Венгрия, Словакия и Чехия, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
