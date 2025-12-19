СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине
Кредит Евросоюза на €90 миллиардов, согласованный для Украины, может оказаться недостаточным для продолжения боевых действий. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на источники в украинских вооруженных силах.
По оценкам собеседников издания, конфликт обходится Украине примерно в $228 тысяч в минуту. Один из источников The Times заявил, что суммы порядка $100 миллиардов не хватит для ведения боевых действий в течение года.
Газета отмечает, что военные расходы Украины составляют около 30% ВВП страны. Для сравнения приводится опыт Великобритании во время Второй мировой войны, когда оборонные траты превышали половину валового внутреннего продукта.
Решение о предоставлении Украине беспроцентного кредита на €90 миллиардов в 2026-2027 годах лидеры стран ЕС приняли в ночь на 19 декабря после более чем 16 часов переговоров. Средства будут выделены из бюджета Евросоюза. Предложение использовать замороженные российские активы было отклонено. В обеспечении кредита не участвуют Венгрия, Словакия и Чехия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Кредита ЕС в €90 миллиардов может не хватить Украине
- Миллиард без зашквара: Как скандал с Нагиевым скажется на сборах «Ёлок 12»
- Звезда сериала «Ландыши» усомнился в том, что нейросеть заменит актеров в кино
- Набиуллина объяснила, почему жилье дорожает после отмены льготных ипотек
- Медведев потерпел поражение от 524-й ракетки мира на турнире в Индии
- ЕС рассматривает отмену безвизового режима с Грузией
- «Кто будет смотреть?»: Почему реестр гостевых домов не защитит туристов
- Орбан объяснил отказ Венгрии блокировать кредит ЕС для Украины
- Военэксперт Алехин заявил об успешном отражении контратак ВСУ в районе Купянска
- Почему автодилеры не верят в успех АвтоВАЗа в Иране и Йемене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru