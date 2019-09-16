СМИ: Глава МВД ЛНР арестован

Глава МВД самопровозглашённой Луганской народной республики Игорь Корнет смещён с должности и арестован. Об этом сообщает украинский портал «ОстроВ». Официального подтверждения информации нет.

По данным издания, у Корнета и его заместителей прошли обыски, в его отношении возбуждено уголовное дело. Однако, по каким статьям намерены судить министра, не сообщается.

Кроме того, издание утверждает, что Игорь Корнет готовился к побегу в Россию из-за конфликта с главой ЛНР Леонидом Пасечником.

В самой ЛНР данную информацию позднее опровергли. Как сообщили РИА ФАН в пресс-службе главы республики, сведения не соответствуют действительности.

Ранее в эфире НСН бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков оценил вероятность сценария присоединения Донбасса к России, озвученного главой ДНР Денисом Пушилиным.

