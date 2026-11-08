СМИ: Дефицит финансирования Украины в 2027 году достигнет €70 млрд
По информации швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ), в 2027 году Украина рискует заметно утратить способность обороняться — причиной может стать дефицит зарубежной финансовой поддержки.
В европейских кругах анализируют, насколько сокращение помощи Запада способно повлиять на устойчивость Киева, и допускают, что это может приблизить неблагоприятный для Украины исход. Тем не менее, как подчёркивает издание, такой поворот событий не стоит считать предопределённым.
Согласно оценкам NZZ, на следующий год Украине потребуется дополнительно порядка 70 миллиардов евро. Деньги нужны, чтобы финансировать военные нужды, закупать вооружение и поддерживать функционирование госорганов.
Ещё ранее ЕС утвердил кредитную программу на 2026–2027 годы общим объёмом 90 миллиардов евро: предполагалось, что Украине будут выделять по 45 миллиардов в год, а недостающую часть покроют другие международные партнёры. Брюссель планировал дополнительно привлечь 45 миллиардов евро от таких стран, как Канада, Япония, Великобритания и Норвегия. Но пока часть обещанных средств либо не обеспечена бюджетом, либо ещё не поступила. При этом запросы Украины продолжают увеличиваться — в том числе из‑за ущерба, нанесённого объектам энергетической инфраструктуры.
NZZ разбирает несколько вероятных сценариев. Один из них — сокращение европейской финансовой помощи вдвое: если вместо 45 миллиардов евро Украина получит лишь 22,5 миллиарда, ей придётся корректировать бюджет, урезая отдельные госпрограммы и объёмы закупок вооружений. Другой, более жёсткий вариант — полный отказ Европы от финансовой и военной поддержки. По мнению авторов материала, это спровоцирует крайне серьёзные сложности для Украины, но спрогнозировать сроки потенциальных военных последствий, опираясь только на бюджетные показатели, невозможно.
Ранее украинский Минфин сообщил, что государственные заимствования Украины в бюджет за первые девять месяцев 2026 года составили 764,3 млрд гривен ($16,8 млрд), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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