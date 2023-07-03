СМИ: бывший американский морпех погиб на Украине
3 июля 202305:04
На Украине погиб ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, CBS News.
Он воевал на стороне Киева. Мужчина скончался в результате ракетного удара со стороны российских войск во время ужина в одном из ресторанов в Краматорске. Пехотинец прибыл на Украину сразу после того, как Россия начала специальную военную операцию. Он воевал на стороне Интернационального легиона.
Ранее бывшие американские военные рассказали о жестоких боях на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru