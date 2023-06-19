СМИ: Бойцы ВСУ абсолютно не способны воевать
Украинские военные не способны участвовать в боях, сказал пленный боец ВСУ газете «Известия».
По его словам, в рядах военных Украины нет боевого духа. Он отметил, что раненных бойцов собирали в одну бригаду, чтобы их всех уничтожили.
Он также рассказал, что военные России встретили его и сослуживца без агрессии, когда те вышли к российским позициям. По словам пленного, бойцы российской армии выдали им сухпаек и повели в окоп.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие России захватили используемый ВСУ французский колесный танк AMX-10RC, передает «Радиоточка НСН».
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