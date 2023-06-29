СМИ: бойцов ВСУ в Германии научат защищаться от радиации

«Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», - сказано в сообщении.

По данным агентства, бойцы ВСУ проходят трехнедельное обучение вблизи города Кемптен в Баварии. Бундесвер предоставил Киеву пакет технологий для обеззараживания местности.

В ряде регионов Украины 29 июня начались учения на случай аварии на Запорожской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

