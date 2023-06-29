СМИ: бойцов ВСУ в Германии научат защищаться от радиации
Бундесвер учит украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, химического и биологического оружия, сообщает агентство dpa.
«Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», - сказано в сообщении.
По данным агентства, бойцы ВСУ проходят трехнедельное обучение вблизи города Кемптен в Баварии. Бундесвер предоставил Киеву пакет технологий для обеззараживания местности.
В ряде регионов Украины 29 июня начались учения на случай аварии на Запорожской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru