СМИ: бойцов ВСУ в Германии научат защищаться от радиации

Бундесвер учит украинских солдат мерам, направленным на защиту от ядерного, химического и биологического оружия, сообщает агентство dpa.

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«Бундесвер в настоящее время обучает солдат c Украины защите от ядерного, биологического и химического оружия», - сказано в сообщении.

По данным агентства, бойцы ВСУ проходят трехнедельное обучение вблизи города Кемптен в Баварии. Бундесвер предоставил Киеву пакет технологий для обеззараживания местности.

В ряде регионов Украины 29 июня начались учения на случай аварии на Запорожской атомной электростанции, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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