СМИ: Беспилотник снял расстрел бойцов ВСУ заградотрядом

Украинские заградотряды убивают военных Вооруженных сил Украины, чтобы не допустить отступления. Жестокие кадры передал РИА Новости источник.

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«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), прибывших в Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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