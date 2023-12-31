СМИ: Беспилотник снял расстрел бойцов ВСУ заградотрядом
Украинские заградотряды убивают военных Вооруженных сил Украины, чтобы не допустить отступления. Жестокие кадры передал РИА Новости источник.
«ВСУ применяют тактику заградотрядов, ими они пытаются удержать мобилизованных и силы теробороны, не желающие умирать на позициях», — заявил собеседник агентства.
Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация), прибывших в Донбасс, могут использовать для создания заградительных отрядов. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru