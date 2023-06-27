СМИ: артиллерия Запада у ВСУ все больше выходит из строя
27 июня 202306:01
Западная артиллерия, поставленная Киеву, начинает приходить в негодность, сообщает Foreign Policy.
Как оказалось, срочность отправки нового вооружения возросла из-за износа артиллерии. Запасы боеприпасов, в которых нуждается Украина, также «стали критически низкими».
Особую эффективность имеют усовершенствованные боеприпасы двойного назначения.
Ранее Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru