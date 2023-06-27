СМИ: артиллерия Запада у ВСУ все больше выходит из строя

Западная артиллерия, поставленная Киеву, начинает приходить в негодность, сообщает Foreign Policy.

В США назвали главную помеху для контрнаступления украинской армии

Как оказалось, срочность отправки нового вооружения возросла из-за износа артиллерии. Запасы боеприпасов, в которых нуждается Украина, также «стали критически низкими».

Особую эффективность имеют усовершенствованные боеприпасы двойного назначения.

Ранее Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
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