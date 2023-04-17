Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года

Словакия рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, заявил министр обороны страны Ярослав Надь. Об этом он написал в социальных сетях.

Он сообщил, что техника перед передачей проходит комплексный ремонт, два танка уже переданы словацкой стороне.