Словакия хочет получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине до конца года

Словакия рассчитывает до конца года получить от Германии 13 танков Leopard за помощь Украине, заявил министр обороны страны Ярослав Надь. Об этом он написал в социальных сетях.

Он сообщил, что техника перед передачей проходит комплексный ремонт, два танка уже переданы словацкой стороне.

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17 апреля также стало известно, что Братислава передала Украине все свои 13 истребителей МиГ-29. Об этом сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Девять истребителей, отметил Надь, были переброшены по земле, еще четыре были доставлены украинскими пилотами через воздух.

Ранее Польша анонсировала передачу Украине еще четырех истребителей той же модели. По словам польского президента Анджея Дуды, ранее Варшава передала Киеву четыре истребителя, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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