Неудачный контрнаступ и отсутствие плана: Как поссорились Зеленский и Залужный

В украинских кабинетах вслух заговорили о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим войсками страны Валерием Залужным: говорят, это было ожидаемо.

Британское издание The Economist рассказало о разрастающемся конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Высокопоставленные источники журнала утверждают, что противостояние двух самых влиятельных политиков страны было предсказуемым, и главная причина – неудачное контрнаступление минувшим летом.

КТО УДАРИЛ ПЕРВЫМ?

Конфликт между Зеленским и Залужным получил огласку в обществе после скандального интервью главкома вооруженных сил Украины все тому же изданию The Economist, где тот признался, что армия зашла в тупик в технологическом развитии.

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«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик... Красивого прорыва, видимо, не будет», - заявил Залужный.

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А менее чем через неделю после интервью при загадочных обстоятельствах был взорван личный помощник Залужного майор Геннадий Частяков. На свой день рождения он получил в подарок от заместителя главкома по фамилии Тимченко коробку, в которой кроме бутылки виски оказались боевые гранаты. По официальной версии МВД, Частяков принял их за сувениры, и начал с ними играться, в результате чего произошел взрыв – майор погиб на месте, его сына увезли в тяжелом состоянии. Сам Залужный считает, что среди подарков было предусмотрительно упаковано взрывное устройство (очевидно, для устранения помощника главкома вооруженных сил), которое и сдетонировало.

29 ноября украинское издание «Страна» со ссылкой на журналиста Юрия Николова сообщило, что команда Зеленского дала указание регионам прекратить общение с Залужным, По информации представителя СМИ, на такой шаг в офисе Зеленского пошли, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг главкома ВСУ никакого ажиотажа».

ОТРАВЛЕНИЕ ЖЕНЫ БУДАНОВА

Накануне сразу два украинских СМИ сообщили об отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой – жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Сейчас ее жизнь находится вне опасности, и она идет на поправку. Источник изданий заявил, что те вещества, которыми отравили Марианну, «никак не используются в быту и в военном деле», а их наличие говорит о «целенаправленной попытке отравления конкретного человека».

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Марианна Буданова – вторая жена Кирилла Буданова. Он возглавляет ГУР с 2020 года, и считается организатором крупных диверсий и терактов, в том числе удара по Крымскому мосту и убийства Дарьи Дугиной. Кроме того, ему прочили должность министра обороны Украины, однако в минувшем сентябре этот пост занял Рустем Умеров.

В кулуарах считают, что Буданов – кадровый военнослужащий, а потому ему на руку оппонировать главкому ВСУ Валерию Залужному в случае конфликта с Зеленским. Кроме того, его считают главным кандидатом на должность коллеги в случае его смещения.

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

На фоне неприкрытой неприязни Залужного к Зеленскому и наоборот представители украинской армии в преддверии грядущих выборов в стране, которые должны состояться весной следующего года, открыто поддерживают Залужного. В частности, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко в эфире телеканала «5» заявил, что хотел бы видеть главкома президентом страны. По мнению Марченко, Украине нужен президент-военный, который бы смог победить коррупцию и перевести страну на военные рельсы.

Сам Зеленский неоднократно повторяет, что армия продолжит наступление и в этом году, и в следующем. Президент уточнил, что у Киева есть план по наступлению на определенные города. О своем плане он рассказал в беседе с агентством Reuters, однако деталями делиться не стал.

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А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила снять Залужного с должности из-за отсутствия пресловутого плана боевых действий на следующий год, и обвинила его в препятствовании повышения эффективности армии.

На фоне этого заявления бывший советник экс-главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин назвал столкновение Зеленского и Залужного необратимым.

«Сохранить ту ситуацию, что была до выступления Безуглой, уже невозможно. […] Эта атака вышла на мировой уровень, теперь у нее будут все брать интервью, и это столкновение между Зеленским и Залужным стало необратимым и набирает все больше оборотов», — сказал он.

По данным издания The Economist, на сегодняшний день доверие к Залужному более чем в два раза превышает доверие к Зеленскому (70% против 32%). У Залужного, отмечает журнал, есть все шансы для победы на выборов, несмотря на то, что главком ВСУ не озвучивал политических амбиций.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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