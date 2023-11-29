Неудачный контрнаступ и отсутствие плана: Как поссорились Зеленский и Залужный

«Как и в первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик... Красивого прорыва, видимо, не будет», - заявил Залужный.

После этого Зеленский без согласования с Залужным снял с должности командующего ССО Холенко

А менее чем через неделю после интервью при загадочных обстоятельствах был взорван личный помощник Залужного майор Геннадий Частяков. На свой день рождения он получил в подарок от заместителя главкома по фамилии Тимченко коробку, в которой кроме бутылки виски оказались боевые гранаты. По официальной версии МВД, Частяков принял их за сувениры, и начал с ними играться, в результате чего произошел взрыв – майор погиб на месте, его сына увезли в тяжелом состоянии. Сам Залужный считает, что среди подарков было предусмотрительно упаковано взрывное устройство (очевидно, для устранения помощника главкома вооруженных сил), которое и сдетонировало.

29 ноября украинское издание «Страна» со ссылкой на журналиста Юрия Николова сообщило, что команда Зеленского дала указание регионам прекратить общение с Залужным, По информации представителя СМИ, на такой шаг в офисе Зеленского пошли, «чтобы региональные элиты не создавали вокруг главкома ВСУ никакого ажиотажа».

ОТРАВЛЕНИЕ ЖЕНЫ БУДАНОВА

Накануне сразу два украинских СМИ сообщили об отравлении тяжелыми металлами Марианны Будановой – жены начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова. Сейчас ее жизнь находится вне опасности, и она идет на поправку. Источник изданий заявил, что те вещества, которыми отравили Марианну, «никак не используются в быту и в военном деле», а их наличие говорит о «целенаправленной попытке отравления конкретного человека».