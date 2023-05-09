Синегубов: В Харькове зафиксировано не менее шести прилетов
9 мая 202301:03
Украинские войска ударили по Харькову, сообщил в Telegram глава администрации региона Олег Синегубов.
По его словам, зафиксировано как минимум шесть «прилетов». На месте работают экстренные службы.
Как сообщил глава города Игорь Терехов, взрывы произошли в пригороде, а не в самом населенном пункте.
Ранее ВСУ обстреляли два села в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru