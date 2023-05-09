Синегубов: В Харькове зафиксировано не менее шести прилетов

Украинские войска ударили по Харькову, сообщил в Telegram глава администрации региона Олег Синегубов.

Гладков сообщил об обстреле хутора в Белгородской области

По его словам, зафиксировано как минимум шесть «прилетов». На месте работают экстренные службы.

Как сообщил глава города Игорь Терехов, взрывы произошли в пригороде, а не в самом населенном пункте.

Ранее ВСУ обстреляли два села в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияХарьковУкраина

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