Синегубов: В Харькове зафиксировано не менее шести прилетов

По его словам, зафиксировано как минимум шесть «прилетов». На месте работают экстренные службы.

Как сообщил глава города Игорь Терехов, взрывы произошли в пригороде, а не в самом населенном пункте.

Ранее ВСУ обстреляли два села в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

