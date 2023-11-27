По ее словам, их срыв сделал из Украины страну инвалидов и эмигрантов. Симоньян отреагировала на заявление главы партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии, который сообщил, что весной 2022 года занимавший тогда пост премьера Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев завершить конфликт, призвав ничего не подписывать с РФ.

Симоньян указала, что российский президент Владимир Путин все это время говорил правду.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Киев может согласиться на переговоры уже весной 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

