Силы ПВО в Бердянске перехватили украинские ракеты

Атака произошла в 18:00. Бердянск подвергся ракетному обстрелу.

Все снаряды перехвачены системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны ранее сообщили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 и трех дальнобойных ракет Storm Shadow. В ведомстве уточнили, что перехват произошел в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

