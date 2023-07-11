Силы ПВО в Бердянске перехватили украинские ракеты
11 июля 202319:34
Украинские войска вечером во вторник атаковали Бердянск Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города.
Атака произошла в 18:00. Бердянск подвергся ракетному обстрелу.
Все снаряды перехвачены системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.
В Минобороны ранее сообщили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 и трех дальнобойных ракет Storm Shadow. В ведомстве уточнили, что перехват произошел в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru