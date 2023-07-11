Силы ПВО в Бердянске перехватили украинские ракеты

Украинские войска вечером во вторник атаковали Бердянск Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы города.

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Атака произошла в 18:00. Бердянск подвергся ракетному обстрелу.

Все снаряды перехвачены системой противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет.

В Минобороны ранее сообщили об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 и трех дальнобойных ракет Storm Shadow. В ведомстве уточнили, что перехват произошел в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЗапорожьеПВОРакетыУкраина

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