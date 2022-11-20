Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает издание СТРАНА.ua.

В США заявили, что ВСУ потеряли более 100 тысяч убитыми

Первоначально в СМИ появились сообщения о том, что сигналы воздушной тревоги зазвучали в Киеве, Днепре и Полтаве.

Позже журналисты сообщили, что «вся Украина» оказалась в зоне воздушной тревоги.

«Пишут, что это связано со взлетом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — цитирует сообщение коллег RT.

Ранее журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенная ОперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры