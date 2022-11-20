Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает издание СТРАНА.ua.
Первоначально в СМИ появились сообщения о том, что сигналы воздушной тревоги зазвучали в Киеве, Днепре и Полтаве.
Позже журналисты сообщили, что «вся Украина» оказалась в зоне воздушной тревоги.
«Пишут, что это связано со взлетом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — цитирует сообщение коллег RT.
Ранее журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 217 / сут.
Умерли
391 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 443 / сут.
- Губернатор Белгородской области уточнил данные после обстрела села Нижний Ольшанец
- МИД Китая еще раз указал на тайваньский вопрос как красную линию в отношениях с США
- Явка на выборах президента Казахстана превысила 51%
- После ледяного дождя в Курской области для более 10 тыс. жителей восстановили электроснабжение
- Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины
- Власти Украины начали «добровольную эвакуацию» из подконтрольной части Херсонской области
- Турция ударила по курдским районам в Ираке и Сирии
- СМИ: США могут потребовать от Польши переброски войск на Украину при истощении Киева
- Разблокирован аккаунт Трампа в Twitter
- Бывший премьер Японии раскритиковал Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru