Первоначально в СМИ появились сообщения о том, что сигналы воздушной тревоги зазвучали в Киеве, Днепре и Полтаве.

Позже журналисты сообщили, что «вся Украина» оказалась в зоне воздушной тревоги.

«Пишут, что это связано со взлетом истребителя МиГ-31К в Беларуси», — цитирует сообщение коллег RT.

Ранее журналист Эндрю Наполитано в интервью с офицером разведки морской пехоты США в отставке Скоттом Риттером сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласится на мирное урегулирование конфликта только в том случае, если США перестанут вооружать Киев.

