Швейцария выясняет, как военная техника страны оказалась на Украине

В Швейцарии проводят расследование по факту наличия ее военной техники на Украине, сообщает РИА Новости.

«Швейцария проводит расследование, чтобы выяснить, как ее военная техника оказалась на Украине», - заявил пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш

В частности, выясняется, как два бронетранспортера Eagle I швейцарского производства оказались у украинских войск. По этому вопросу швейцарцы находятся в контакте с Германией. Накануне СМИ Швейцарии опубликовали фотографии с бронетранспортерами, которые находятся на вооружении ВСУ и задействованы в боях на Донбассе.

Ранее в США призвали Швейцарию заблокировать больше российских активов. В частности, заблокировать еще активов на сумму от 50 до 100 миллиардов швейцарских франков. Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал это предложение провокацией

