Швейцария выделит $1,7 млрд на восстановление Украины
Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавия Феликс Бауманн сообщил, что швейцарское правительство планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов в Украине в течение следующих четырех лет.
Бауманн отметил, что одним из приоритетов сотрудничества являются проекты «Раннего восстановления». В рамках этой инициативы Швейцария планирует выделить 1,5 млрд швейцарских франков для поддержки реконструкции на Украине.
Из этой суммы 1 млрд будет направлен на сектора самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь.
Остальные средства будут использоваться для программ восстановления, в которых будет участвовать швейцарский частный сектор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru