Швейцария выделит $1,7 млрд на восстановление Украины

Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавия Феликс Бауманн сообщил, что швейцарское правительство планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов в Украине в течение следующих четырех лет.

Бауманн отметил, что одним из приоритетов сотрудничества являются проекты «Раннего восстановления». В рамках этой инициативы Швейцария планирует выделить 1,5 млрд швейцарских франков для поддержки реконструкции на Украине.