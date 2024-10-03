Швейцария выделит $1,7 млрд на восстановление Украины

Посол Швейцарии на Украине и в Республике Молдавия Феликс Бауманн сообщил, что швейцарское правительство планирует выделить $1,7 млрд на проекты восстановления и реконструкции поврежденных объектов в Украине в течение следующих четырех лет.

Бауманн отметил, что одним из приоритетов сотрудничества являются проекты «Раннего восстановления». В рамках этой инициативы Швейцария планирует выделить 1,5 млрд швейцарских франков для поддержки реконструкции на Украине.

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Из этой суммы 1 млрд будет направлен на сектора самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь.

Остальные средства будут использоваться для программ восстановления, в которых будет участвовать швейцарский частный сектор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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