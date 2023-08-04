Шмыгаль: Украина направила 100% налогов от граждан и бизнеса на военные нужды
Украина направила на военные нужды 100% налогов, собранных с граждан и бизнеса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сегодня государство тратит весь внутренний ресурс на боевые действия. По словам Шмыгаля, для обеспечения потребностей сил безопасности и обороны уже предусмотрено 48,7 миллиарда долларов.
Ранее, 2 августа, Politico сообщило, что американские власти могут объявить о предоставлении очередного транша военной помощи Украине в начале следующей недели. По данным издания, в последний пакет военной помощи Киеву вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы, а также бронетехника и средства борьбы против танков, сообщает «Радиоточка НСН».
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