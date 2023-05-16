Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации в Артемовске

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал положение ВСУ в Артемовске (Бахмут), пишет РИА Новости.

Российская авиация уничтожила мост, по которому ВСУ перебрасывали войска в Артемовск

Он признал, что украинские подразделения находятся в сложном положении.

«Ситуация в Бахмуте сложная», - заявил Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 16 мая заявил о полной зачистке комплекса многоэтажных домов на западе Артемовска. По его словам, «музыкантам» для полного освобождения города осталось занять один квартал, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Российская АрмияВСУУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры