Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации в Артемовске
16 мая 202322:27
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал положение ВСУ в Артемовске (Бахмут), пишет РИА Новости.
Он признал, что украинские подразделения находятся в сложном положении.
«Ситуация в Бахмуте сложная», - заявил Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 16 мая заявил о полной зачистке комплекса многоэтажных домов на западе Артемовска. По его словам, «музыкантам» для полного освобождения города осталось занять один квартал, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru