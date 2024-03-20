Секретарь СНБО Украины Данилов нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов исковеркал фамилию спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя. Оскорбительное высказывание чиновник допустил в эфире телеканала «Рада».

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Данилов прокомментировал недавнее европейское турне Хуэя, направленное на поиск путей урегулирования украинского кризиса. Он отверг инициативы об отказе Киева от части территорий в обмен на мир.

Чиновник заявил, что этот вопрос не должен решать «какой-то спецпредставитель КНР», после чего сделал вид, что не помнит фамилию дипломата и нецензурно исковеркал его имя.

По информации газеты Politico, Китай намерен бойкотировать мирные переговоры по Украине в Швейцарии, если на них не будет представителей России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:ПереговорыКитайУкраина

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