Секретарь СНБО: Украина намерена совершить новые прорывы на российскую территорию

Киев намерен и дальше обстреливать российские территории, сообщает mk.ru со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилов.

Песков: ведется работа по недопущению случаев подобных нападению на Белгородскую область

Так он прокомментировал новые атаки украинской армии по городу Шебекино в Белгородской области. «Я уверен, что это только начало — дальше будет», — указал Данилов.

Отмечается, что украинские Вооруженные силы могут добраться не только до Белгорода — дроны Украины способны долететь до Москвы.

Новая попытка ВСУ провести нападение на мирных граждан города Шебекино Белгородской области провалилась, заявили в Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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