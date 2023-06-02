Секретарь СНБО: Украина намерена совершить новые прорывы на российскую территорию

Так он прокомментировал новые атаки украинской армии по городу Шебекино в Белгородской области. «Я уверен, что это только начало — дальше будет», — указал Данилов.

Отмечается, что украинские Вооруженные силы могут добраться не только до Белгорода — дроны Украины способны долететь до Москвы.

Новая попытка ВСУ провести нападение на мирных граждан города Шебекино Белгородской области провалилась, заявили в Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

