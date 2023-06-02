Секретарь СНБО: Украина намерена совершить новые прорывы на российскую территорию
Киев намерен и дальше обстреливать российские территории, сообщает mk.ru со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилов.
Так он прокомментировал новые атаки украинской армии по городу Шебекино в Белгородской области. «Я уверен, что это только начало — дальше будет», — указал Данилов.
Отмечается, что украинские Вооруженные силы могут добраться не только до Белгорода — дроны Украины способны долететь до Москвы.
Новая попытка ВСУ провести нападение на мирных граждан города Шебекино Белгородской области провалилась, заявили в Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru