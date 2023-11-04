СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу
4 ноября 202316:40
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Кроме того, СБУ предъявила обвинения предстоятелю РПЦ в «отрицании вооруженной агрессии» и «планировании и ведении агрессивной войны».
Ранее СБУ заочно обвинила российскую певицу Юлию Чичерину по трем статьям уголовного кодекса и пригрозила ей пожизненным заключением за поддержку спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Закончено расследование посадки пассажирского самолета в поле под Новосибирском
- Неосязаемый рубль: Россияне предпочитают безналичные платежи
- Развожаев: Воздушная тревога объявлена в Севастополе
- СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу
- Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ
- Турция отозвала посла в Тель-Авиве из-за событий в секторе Газа
- Ядерное доминирование: Россия опередила конкурентов по опасным вооружениям
- Патрушев: Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия
- Доля оплаты безналичными в России превысила 80%
- СМИ: 21 человек пострадал при ударе Израиля по отделению скорой помощи
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru