СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Директор Чичериной назвал угрозы СБУ в адрес певицы «проявлением любви»

Кроме того, СБУ предъявила обвинения предстоятелю РПЦ в «отрицании вооруженной агрессии» и «планировании и ведении агрессивной войны».

Ранее СБУ заочно обвинила российскую певицу Юлию Чичерину по трем статьям уголовного кодекса и пригрозила ей пожизненным заключением за поддержку спецоперации России на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ОбвиненияСБУПатриарх Кирилл

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