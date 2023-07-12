Сапер: наводнение принесло в Херсонскую область мины

Наводнение после разрушения Каховской гидроэлектростанции принесло в Алешки Херсонской области большое количество мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сапера с позывным Цент.

Сальдо заявил, что Каховского водохранилища больше нет

По его словам, стоит задача найти их и обезвредить. Мины находят в жилой застройке. Также, по словам сапера, из-за опасности обстрелов приходится передвигаться по подтопленной части города максимально тихо и скрытно.

Ранее шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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