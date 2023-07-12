Сапер: наводнение принесло в Херсонскую область мины
12 июля 202303:25
Наводнение после разрушения Каховской гидроэлектростанции принесло в Алешки Херсонской области большое количество мин, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского сапера с позывным Цент.
По его словам, стоит задача найти их и обезвредить. Мины находят в жилой застройке. Также, по словам сапера, из-за опасности обстрелов приходится передвигаться по подтопленной части города максимально тихо и скрытно.
Ранее шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru