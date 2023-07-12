Сапер: наводнение принесло в Херсонскую область мины

По его словам, стоит задача найти их и обезвредить. Мины находят в жилой застройке. Также, по словам сапера, из-за опасности обстрелов приходится передвигаться по подтопленной части города максимально тихо и скрытно.

Ранее шестилетняя девочка погибла около Волновахи при подрыве на украинской мине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

