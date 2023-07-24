Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области 880 человек

Украинские военные с 1 по 23 июля потеряли на линии боевого соприкосновения в Херсонской области до 880 человек, свыше 30 лодок, два танка, семь складов, а также другую технику. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

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Он отметил, что это достоверные данные, которые подтверждены средствами объективного контроля. По словам Сальдо, больше всего украинских военных погибло в попытках форсировать Днепр.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа. По его словам, ВСУ могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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