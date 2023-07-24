Сальдо: ВСУ с 1 по 23 июля потеряли в Херсонской области 880 человек

Он отметил, что это достоверные данные, которые подтверждены средствами объективного контроля. По словам Сальдо, больше всего украинских военных погибло в попытках форсировать Днепр.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в интервью НСН заявил, что самые кровопролитные бои на Украине начнутся в конце июля и продлятся до середины августа. По его словам, ВСУ могут провести форсирование Днепра и захватить Запорожскую АЭС, сообщает «Радиоточка НСН».

