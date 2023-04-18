Сальдо: Скопление группировки ВСУ фиксируется на правом берегу Херсонской области
Скопление группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксируется на правом берегу Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире канала «Россия-24».
Он отметил, что украинские военные демонстрируют готовность к форсированию Днепра. По словам Сальдо, ВСУ забирают на вооружение почти весь малотоннажный флот, малые суда и лодки.
Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО» во главе с «авангардом современных боевых танков», поскольку у Киева их совсем немного, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru