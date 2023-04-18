Сальдо: Скопление группировки ВСУ фиксируется на правом берегу Херсонской области

Он отметил, что украинские военные демонстрируют готовность к форсированию Днепра. По словам Сальдо, ВСУ забирают на вооружение почти весь малотоннажный флот, малые суда и лодки.

Ранее издание The Wall Street Journal отмечало, что Украина не сможет провести «штурм в стиле НАТО» во главе с «авангардом современных боевых танков», поскольку у Киева их совсем немного, сообщает «Радиоточка НСН».

