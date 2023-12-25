По его словам, женщину заметил беспилотник. Военнослужащая попросила о помощи.

«Российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», - написал Сальдо.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что Россия не может вести себя на Украине как временщик. Глава государства обратил внимание, что украинское командование бросает своих солдат на произвол судьбы.

Главнокомандующий сухопутными силами Украины Александр Сырский на прошлой неделе признал превосходство российской армии. Он отметил преимущество Вооруженных сил РФ в количестве личного состава и вооружениях, передает «Радиоточка НСН».

