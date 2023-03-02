Сальдо опроверг сообщения, что у родителей из Херсона силой отобрали детей

В детском лагере в Евпатории в настоящий момент находятся 90 детей, которые были вынуждено эвакуированы из Херсонской области, родители поддерживают с ними связь, однако забрать пока не могут. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Сальдо: В Киеве понимают, что им придется оставить Херсон

Он отметил, что Киев постоянно занимается «информационными бросами», чтобы посеять панику среди людей. По словам Сальдо, часто можно встретить заявления, что детей, эвакуированных из Херсонской области, якобы забирали у родителей и отдавали в приемные семьи.

Ранее, в ноябре прошлого года, Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье Херсонской области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Тогда Сальдо отмечал, что украинские военные проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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