Сальдо опроверг сообщения, что у родителей из Херсона силой отобрали детей
В детском лагере в Евпатории в настоящий момент находятся 90 детей, которые были вынуждено эвакуированы из Херсонской области, родители поддерживают с ними связь, однако забрать пока не могут. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Киев постоянно занимается «информационными бросами», чтобы посеять панику среди людей. По словам Сальдо, часто можно встретить заявления, что детей, эвакуированных из Херсонской области, якобы забирали у родителей и отдавали в приемные семьи.
Ранее, в ноябре прошлого года, Владимир Сальдо заявил, что украинские военные на правобережье Херсонской области начали поиски и массовые зачистки тех, кто принимал участие в организации референдума о вхождении региона в состав России. Тогда Сальдо отмечал, что украинские военные проверяют всех остальных жителей Херсона «на симпатии к России», сообщает НСН.
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