Сальдо опроверг эвакуацию жителей Скадовского района Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал недостоверными сообщения генштаба ВСУ о подготовке к эвакуации жителей Скадовского района.

Сальдо рассказал о предпосылках к полному освобождению Херсонской области

Заявления украинской армии врио губернатора назвал «позорной ложью». Эвакуации нет и не планируется, написал глава региона в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что обсуждаются планы освобождения остальной части Херсонской области.

Врио губернатора ранее опроверг заявления генштаба ВСУ о выводе российских подразделений из Новой Каховки. Подобные сообщения он назвал «ложным вбросом» от Киева, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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