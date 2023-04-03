Сальдо опроверг эвакуацию жителей Скадовского района Херсонской области
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал недостоверными сообщения генштаба ВСУ о подготовке к эвакуации жителей Скадовского района.
Заявления украинской армии врио губернатора назвал «позорной ложью». Эвакуации нет и не планируется, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сальдо отметил, что обсуждаются планы освобождения остальной части Херсонской области.
Врио губернатора ранее опроверг заявления генштаба ВСУ о выводе российских подразделений из Новой Каховки. Подобные сообщения он назвал «ложным вбросом» от Киева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru