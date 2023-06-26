Сальдо исключил создание ВСУ плацдарма на левом берегу Днепра
Попытки украинской армии создать плацдарм на левом берегу Днепра обречены на провал, заявил в эфире «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, плацдарм на левобережье Днепра существует только в сообщениях украинской пропаганды. Он отметил, что подобные публикации регулярно появляются на информационных ресурсах противника.
Попытка переправиться через Днепр приведет к печальным последствиям для ВСУ, предупредил Сальдо.
«Закрепиться, конечно, возможно, если очень захочется, но эти хотелки, как правило, остаются только хотелками», - сказал врио губернатора.
Ранее сообщалось, что в районе города Энергодар в Запорожской области подорвана опора автомобильного моста, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru