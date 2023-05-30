Сальдо: ДРГ ВСУ пытаются проникнуть на левый берег Днепра

Украинская армия пытается «забросить» на левый берег Днепра диверсионно-разведывательные группы, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ.

Сальдо ранее опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области на службу в Вооруженные силы России. Он напомнил, что желающие могут вступить в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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