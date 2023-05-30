Сальдо: ДРГ ВСУ пытаются проникнуть на левый берег Днепра
30 мая 202320:07
Украинская армия пытается «забросить» на левый берег Днепра диверсионно-разведывательные группы, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, населенные пункты Херсонской области на левом берегу Днепра ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ.
Сальдо ранее опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области на службу в Вооруженные силы России. Он напомнил, что желающие могут вступить в местный добровольческий батальон имени Василия Маргелова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru