По его словам, украинские солдаты «гибнут как мухи». Такое отношение к собственным солдатам стало визитной карточкой Киева, отметил он.

Ранее стало известно, что украинские военные после серии провалов при попытке организовать контрнаступление начали перегруппировку на запорожской фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

