Сальдо: Боевики ВСУ гибнут как мухи
14 июля 202306:46
Украина жалеет технику Запада, поэтому с упрямством бросает в «мясные штурмы» массы пехоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
По его словам, украинские солдаты «гибнут как мухи». Такое отношение к собственным солдатам стало визитной карточкой Киева, отметил он.
Ранее стало известно, что украинские военные после серии провалов при попытке организовать контрнаступление начали перегруппировку на запорожской фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru