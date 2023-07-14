Сальдо: Боевики ВСУ гибнут как мухи

Украина жалеет технику Запада, поэтому с упрямством бросает в «мясные штурмы» массы пехоты, сообщает РИА Новости со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Пентагон остался недоволен темпами контрнаступления ВСУ

По его словам, украинские солдаты «гибнут как мухи». Такое отношение к собственным солдатам стало визитной карточкой Киева, отметил он.

Ранее стало известно, что украинские военные после серии провалов при попытке организовать контрнаступление начали перегруппировку на запорожской фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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