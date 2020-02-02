Саакашвили предрек Украине распад на пять государств

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спрогнозировал, что Украина может расколоться на несколько независимых государств. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112».

По словам Саакашвили, Киеву требуется скорректировать политическую систему. В противном случае остается угроза целостности государства.

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», - цитирует РИА Новости слова политика.

Саакашвили заявил, что украинские олигархи «обросли деньгами и частными армиями».

«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять «Украин», - считает экс-президент Грузии.