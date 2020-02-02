Саакашвили предрек Украине распад на пять государств

2 февраля 202017:20

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили спрогнозировал, что Украина может расколоться на несколько независимых государств. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «112».

По словам Саакашвили, Киеву требуется скорректировать политическую систему. В противном случае остается угроза целостности государства.

«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», - цитирует РИА Новости слова политика.

Саакашвили заявил, что украинские олигархи «обросли деньгами и частными армиями».

«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять «Украин», - считает экс-президент Грузии.

В Киеве заявили о пророческом прогнозе Володина про развал Украины

Напомним, в ноябре 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин спрогнозировал потерю Украиной части регионов из-за процветания национализма в стране. По его мнению, национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей.

По мнению политолога Иван Мезюхо, новая украинская власть ничего не сделала, чтобы «сшить» свою государственность, заявил он в эфире НСН. Эксперт рассказал о нетерпимости к оппонетам в среде политической элиты Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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