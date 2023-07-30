С монумента «Родина-мать» в Киеве уберут герб СССР

Герб Советского Союза начали демонтировать с монумента «Родина-мать» в Киеве, заявил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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По его словам, «Родина-мать» станет «Украиной матерью». Публикацию чиновник сопроводил кадрами демонтажа герба.

Разрешение на проведение работ выдала 13 июля государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины Демонтаж завершится до 24 августа.

Ранее сообщалось, что в Киеве передумали переименовывать город Запорожье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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