С монумента «Родина-мать» в Киеве уберут герб СССР
30 июля 202317:15
Герб Советского Союза начали демонтировать с монумента «Родина-мать» в Киеве, заявил бывший министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
По его словам, «Родина-мать» станет «Украиной матерью». Публикацию чиновник сопроводил кадрами демонтажа герба.
Разрешение на проведение работ выдала 13 июля государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины Демонтаж завершится до 24 августа.
Ранее сообщалось, что в Киеве передумали переименовывать город Запорожье, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru