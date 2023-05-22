RusVesna: ЧВК «Вагнер» идет на поселок Хромово

Российские бойцы после взятия Артемовска начали наступление на вторую «дорогу жизни» украинской армии, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Магия чисел: в годовщину освобождения Мариуполя ЧВК «Вагнер» водрузили российские флаги в Артемовске

Бойцы ЧВК «Вагнер» активизируются в районе поселка Хромово. Также проведена разведка боем в сторону перекрестка улиц Юбилейная и Подгорная.

Ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который заявил, что в некоторых районах Артемовска (Бахмут) продолжаются бои, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Евгения Пригожина
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧВК "Вагнер"

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