Россия уничтожила «Ланцетами» две единицы украинской бронетехники
6 августа 202306:29
Военнослужащие Воздушно-десантных войск России ликвидировали две единицы бронетехники Украины с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», сообщают «Известия».
На появившихся кадрах видно, что противник пытались замаскировать технику, однако она была уничтожена российскими военными. На видео зафиксированы успешные попадания.
Ранее дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru