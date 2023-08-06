Россия уничтожила «Ланцетами» две единицы украинской бронетехники

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России ликвидировали две единицы бронетехники Украины с помощью дронов-камикадзе «Ланцет», сообщают «Известия».

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На появившихся кадрах видно, что противник пытались замаскировать технику, однако она была уничтожена российскими военными. На видео зафиксированы успешные попадания.

Ранее дроны «Ланцет» уничтожили украинскую артиллерию и бронетехнику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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