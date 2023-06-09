Россия уничтожила более 50 единиц украинской бронетехники

Для этого применялась артиллерия и авиация. Кроме того, на южнодонецком направлении были выведены из строя восемь танков, 17 бронеавтомобилей, ликвидирована живая сила.

Средствами противовоздушной обороны российские военные сбили два беспилотника типа «Фурия» и два — «Лелека».

На запорожском направлении Россия уничтожила до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу.

Ранее стало известно, что дальнейшая помощь Вашингтона Киеву зависит от успеха контрнаступления

