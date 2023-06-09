Россия уничтожила более 50 единиц украинской бронетехники
Российские военные уничтожили на двух направлениях более 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк, сообщает РИА Новости.
Для этого применялась артиллерия и авиация. Кроме того, на южнодонецком направлении были выведены из строя восемь танков, 17 бронеавтомобилей, ликвидирована живая сила.
Средствами противовоздушной обороны российские военные сбили два беспилотника типа «Фурия» и два — «Лелека».
На запорожском направлении Россия уничтожила до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живую силу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru