Россия сорвала ротацию ВСУ около Кременной

По его словам, была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.

На этом фоне на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок.

Как стало известно ранее, российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

