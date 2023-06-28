Россия сорвала ротацию ВСУ около Кременной

Российские войска сорвали ротацию украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщает телеканал «360» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

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По его словам, была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.

На этом фоне на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок.

Как стало известно ранее, российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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