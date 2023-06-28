Россия сорвала ротацию ВСУ около Кременной
Российские войска сорвали ротацию украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщает телеканал «360» со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, была уничтожена колонна с техникой и личным составом Украины. Украинские подразделения направлялись в район населенного пункта Белогоровка, где в настоящее время идут бои.
На этом фоне на украинские передовые позиции поступила команда от вышестоящего руководства о продлении нахождения личного состава и техники на неопределенный срок.
Как стало известно ранее, российские военные вытесняют ВСУ с позиций дальше Артемовска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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