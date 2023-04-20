Россия сбила украинский Су-25 в районе Угледара
20 апреля 202306:23
Россия с помощью зенитного ракетного комплекса «Игла» сбила в районе Угледара украинский штурмовик Су-25, сообщает РИА Новости.
Киев пытался нанести авиаудар по передовым позициям группировки «Восток». Оператором «Иглы» был сбит украинский самолет. Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу Украины из четырех человек, которых ликвидировали.
Как сообщалось ранее, с Артемовском повторяется аналогичная ситуация, как и с Соледаром, город давно нужно было сдать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru