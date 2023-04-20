Киев пытался нанести авиаудар по передовым позициям группировки «Восток». Оператором «Иглы» был сбит украинский самолет. Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу Украины из четырех человек, которых ликвидировали.

Как сообщалось ранее, с Артемовском повторяется аналогичная ситуация, как и с Соледаром, город давно нужно было сдать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

