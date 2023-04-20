Россия сбила украинский Су-25 в районе Угледара

Россия с помощью зенитного ракетного комплекса «Игла» сбила в районе Угледара украинский штурмовик Су-25, сообщает РИА Новости.

СМИ: в Артемовске ликвидировали ветерана разведки Украины

Киев пытался нанести авиаудар по передовым позициям группировки «Восток». Оператором «Иглы» был сбит украинский самолет. Также воздушная разведка обнаружила разведгруппу Украины из четырех человек, которых ликвидировали.

Как сообщалось ранее, с Артемовском повторяется аналогичная ситуация, как и с Соледаром, город давно нужно было сдать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны Армении
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина

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