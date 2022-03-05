Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса

Более 10 тысяч детей-беженцев из Луганской и Донецкой народных республик уже прибыли на территорию России с конца февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочный материал правительства Ростовской области.

Более 100 жителей Донбасса прибыли в Тверскую область

Так, беженцы прибыли в Россию в поисках «защиты от агрессивных действий Украины».

Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРБеженцыРоссия
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