Россия с конца февраля приняла более десяти тысяч детей из Донбасса
Более 10 тысяч детей-беженцев из Луганской и Донецкой народных республик уже прибыли на территорию России с конца февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочный материал правительства Ростовской области.
Так, беженцы прибыли в Россию в поисках «защиты от агрессивных действий Украины».
Как отмечал член СПЧ, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», самое главное в операции на Украине – это соблюдение прав беженцев и минимальные потери.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru