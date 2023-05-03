Россия применила «Ланцеты» для уничтожения украинской ПВО

Военные России применяют групповые удары дронов-камикадзе «Ланцет», сообщает РИА Новости.

Армия России применила новые РСЗО «Торнадо-Г» по укрепрайону ВСУ на Марьинском направлении

Это необходимо для уничтожения остатков систем противовоздушной обороны Украины большой дальности. В одном налете могут использоваться до 10 летательных аппаратов, которые уничтожают остатки С-300ПС и С-300В.

Это позволяет гарантировать максимально эффективное уничтожение украинских комплексов ПВО.

Как стало известно ранее, Россия применила термобарический снаряд для уничтожения солдат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ПВОУкраинаСпецоперация

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