Россия отбила две украинские контратаки

Российские военные отбили две контратаки со стороны Украины на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, сообщает РИА Новости.

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о расстреле ВСУ заложников в Артемовске

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Червоно-Дибровском участке вскрыто перемещение на технике штурмовой группы. Армейская авиация нанесла ракетный удар. Украинские Вооруженные силы понесли потери в живой силе и технике.

На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.

Также на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов Украины.

Украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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