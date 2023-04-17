Россия отбила две украинские контратаки
Российские военные отбили две контратаки со стороны Украины на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках, сообщает РИА Новости.
Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, на Червоно-Дибровском участке вскрыто перемещение на технике штурмовой группы. Армейская авиация нанесла ракетный удар. Украинские Вооруженные силы понесли потери в живой силе и технике.
На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах попытался вернуть утраченные позиции. Противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции.
Также на Красно-Лиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов Украины.
Украинские военные жалуются на тяжелые бои у вокзала в Артемовске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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