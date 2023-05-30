Россия нанесла удары по центрам принятия решений на Украине

Минобороны России сообщило, что российское военные нанесли удар по центрам принятия решений на Украине, сообщили в ведомстве.

Боевая задача выполнялась с применением высокоточного оружия большой дальности. Отмечается, что в центрах под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты в России.

В Минобороны отметили, что все цели были поражены.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно, а граждане Украины должны знать, к чему подталкивает нынешнее руководство страны.

30 мая киевский режим предпринял террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве, сообщили в Минобороны РФ. В атаке было задействовано восемь беспилотников самолетного типа, все БПЛА поражены, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Также пять беспилотников было сбито в Подмосковье зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С».

Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.

