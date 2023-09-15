Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ

Танк российской армии заставил отступить колонну техники украинских войск, уничтожив несколько бронемашин, сообщает РИА Новости.

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Этому способствовали слаженность и боевой опыт танкистов. Отмечается, что при уничтожении также была уничтожена живая сила противника.
Ранее российская армия уничтожила украинский воинский эшелон с боеприпасами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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