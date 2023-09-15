Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ
15 сентября 202306:21
Танк российской армии заставил отступить колонну техники украинских войск, уничтожив несколько бронемашин, сообщает РИА Новости.
Этому способствовали слаженность и боевой опыт танкистов. Отмечается, что при уничтожении также была уничтожена живая сила противника.
Ранее российская армия уничтожила украинский воинский эшелон с боеприпасами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сеул может ввести санкции против РФ и КНДР в случае достижения договоренностей о поставках оружия
- Российский танк заставил отступить колонну техники ВСУ
- Российские Су-34 получили возможность нести крылатые ракеты большой дальности
- Небензя: Поддержка Киева от ООН превысила помощь Афганистану
- СМИ: Нерадько отправят в отставку
- Коломойскому предъявили новые обвинения на Украине
- СМИ: Киев обвинил Польшу в препятствовании транзиту зерна
- Украина посылает на штурм мобилизованных старше 50 лет
- Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре
- Байден рассказал, что КНР «не очень уважает» Россию
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru