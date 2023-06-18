Российский дрон-камикадзе поразил опорный пункт ВСУ
18 июня 202309:23
Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82» российской армии поразил опорный пункт Украины во время первого боевого применения в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС.
Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров. Беспилотный летательный аппарат стартовал из тыла, а потом был «подхвачен» оператором.
Отмечается, что при атаке дрон летит в режиме радиомолчания.
Ранее российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru