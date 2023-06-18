Российский дрон-камикадзе поразил опорный пункт ВСУ

Дистанция от цели до места запуска составляла около 12 километров. Беспилотный летательный аппарат стартовал из тыла, а потом был «подхвачен» оператором.

Отмечается, что при атаке дрон летит в режиме радиомолчания.

Ранее российские бойцы подорвали опорный пункт ВСУ с помощью БТР-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

