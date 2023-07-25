Российский боец в одиночку уничтожил более десяти украинских военных

По его словам, это случилось в Запорожье, в районе Времевского выступа. Стрелок Артем Березин выполнял задачу по огневому поражению живой силы ВСУ. Во время одной из атак украинской армии российский боец обнаружил и ликвидировал свыше десятка противников.

В результате этого атака провалилась, а российские войска удержали свои позиции.

Ранее на Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

