Российский боец в одиночку уничтожил более десяти украинских военных

Российскому рядовому удалось самостоятельно уничтожить свыше десяти бойцов украинской армии, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова.

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По его словам, это случилось в Запорожье, в районе Времевского выступа. Стрелок Артем Березин выполнял задачу по огневому поражению живой силы ВСУ. Во время одной из атак украинской армии российский боец обнаружил и ликвидировал свыше десятка противников.

В результате этого атака провалилась, а российские войска удержали свои позиции.

Ранее на Украине подтвердили, что контрнаступление идет не по плану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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