Российский батальон освободил ряд населенных пунктов

Мотострелковый батальон России заманил украинских солдат в «огневой мешок», что позволило войскам ВС РФ освободить ряд населенных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.

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По его словам, его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить ВСУ стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.

Однако украинских военных заставили отойти на исходные позиции с потерей в живой силе и технике. Это позволило России взять под контроль населенные пункты, название которых не указывается.

Как сообщалось ранее, вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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