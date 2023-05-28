Российский батальон освободил ряд населенных пунктов
Мотострелковый батальон России заманил украинских солдат в «огневой мешок», что позволило войскам ВС РФ освободить ряд населенных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Булата Шамсиева.
По его словам, его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить ВСУ стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.
Однако украинских военных заставили отойти на исходные позиции с потерей в живой силе и технике. Это позволило России взять под контроль населенные пункты, название которых не указывается.
Как сообщалось ранее, вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru