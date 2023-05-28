Российский батальон освободил ряд населенных пунктов

По его словам, его батальон должен был отойти на более выгодные рубежи и заставить ВСУ стянуть все силы в одном месте. Против российских военных сражался полк спецназа и три бригады.

Однако украинских военных заставили отойти на исходные позиции с потерей в живой силе и технике. Это позволило России взять под контроль населенные пункты, название которых не указывается.

Как сообщалось ранее, вслед за Артемовском Украина может утратить контроль над Часовым Яром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

