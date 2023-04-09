Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль шиноремонтный комплекс в Марьинке к западу от Донецка, передает Telegram-канал «Военная хроника».

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Российские бойцы взяли территорию завода штурмом. Потерь со стороны ВС РФ нет, говорится в сообщении.

Контроль над заводом позволит выстроить устойчивую линию обороны. Подразделения российской армии ведут бой за улицы Лесная и Урожайная, где остаются части ВСУ.

Российские военные ранее уничтожили на донецком направлении два бронетранспортера армии Украины. Также ликвидирован артиллерийский расчет противника.

В соцсетях появились секретные документы Пентагона по конфликту на Украине. Файлы содержат данные о состоянии ВСУ и поставках вооружений, пишет «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Андроник
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