Российские войска заняли шиноремонтный завод в Марьинке
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль шиноремонтный комплекс в Марьинке к западу от Донецка, передает Telegram-канал «Военная хроника».
Российские бойцы взяли территорию завода штурмом. Потерь со стороны ВС РФ нет, говорится в сообщении.
Контроль над заводом позволит выстроить устойчивую линию обороны. Подразделения российской армии ведут бой за улицы Лесная и Урожайная, где остаются части ВСУ.
Российские военные ранее уничтожили на донецком направлении два бронетранспортера армии Украины. Также ликвидирован артиллерийский расчет противника.
В соцсетях появились секретные документы Пентагона по конфликту на Украине. Файлы содержат данные о состоянии ВСУ и поставках вооружений, пишет «Радиоточка НСН».
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